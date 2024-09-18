

Встреча Гахария и Хазарзе в президентском дворце будет продолжена через час

18.09.2024 23:42





Завершилась встреча лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария и лидера «Сильной Грузии» Мамуки Хазарадзе, которая шла за закрытыми дверями во дворце Орбелиани.



Договорились стороны или нет, пока неизвестно, однако Георгий Гахария сообщил журналистам, что переговоры возобновятся через час, когда они оба вернутся во дворец Орбелиани.



По словам Мамуки Хазарадзе, разговор проходит конструктивно и через час они вернутся для переговоров.



«Разговор идет конструктивно, вернемся через час», - сказал Мамука Хазарадзе.



Для информации, лидеры оппозиции ведут переговоры об объединении к выборам, которое президент Саломе Зурабишвили предложила обеим сторонам.





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