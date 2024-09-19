

«Грузинскую мечту» обвиняют в разжигании ненависти к ЛГБТ после убийства модели-трансгендера

19.09.2024 10:58





Грузинские и иностранные политики связывают убийство популярной модели-трансгендера Кесарии Абрамидзе с повесткой властей Грузии, служащей дискриминации ЛГБТ-сообщества.



Председатель комитета по внешним отношениям Бундестага Михаэль Рот, который в эти дни находится в Тбилиси, назвал «позорным» недавно принятый в Грузии пакет законов об ограничении прав ЛГБТ, а правящую партию упомянул, как «грузинский кошмар». Рот призвал отменить инициативу, повторив тем самым позицию официального Берлина.



Берлин призвал власти Грузии изменить курс после принятия закона о запрете «ЛГБТ-пропаганды»



«Те, кто сеет ненависть, пожнут насилие. Кесария Абрамидзе была убита. Всего через день после того, как грузинский парламент принял анти-ЛГБТ закон. Я глубоко шокирован и призываю правящую партию «Грузинский кошмар» немедленно отозвать позорный закон», — написал немецкий политик на своей странице в Х.



В свою очередь генсек оппозиционной партии «Лело» Ираклий Купрадзе считает, что убийство стало следствием «гомофобного нарратива», навязанного в Грузии властями.



«Нам всем необходимо понять, что подобные трагедии являются результатом жестокого, гомофобного и навязанного нарратива, который в этой стране подпитывает ненависть и презрение и исходит со стороны «Грузинской мечты». Эта ненависть, разобщенность, конфронтация, на которых сегодня стоит «Грузинская мечта», должны закончиться выборами 26 октября. Трагедий должно быть уже достаточно, чтобы осознать тяжелую ситуацию в стране», — заявил Купрадзе в эфире телеканала Pirveli.



37-летняя Кесария была найдена мертвой в своей квартире в тбилисском районе Диди Дигоми накануне. Женщине нанесли множественные ножевые ранения.



Полиция установила личность нападавшего. СМИ сообщали, что это мужчина в возрасте до 30 лет, и к утру четверга его задержали.



По одной из версий, Кесария состояла с ним в длительных отношениях. В своих публикациях в соцсетях она часто затрагивала тему абьюза. Самого партнера женщина никогда не показывала.



Предполагается, что поводом для убийства послужило совместное фото с ним. Незадолго до убийства Кесария поделилась им в Instagram, позже оно не искалось на ее страницах.



В связи с произошедшим МВД Грузии начало следствие по статье об умышленном убийстве. Пока что дело не квалифицировано, как гендерно мотивированное преступление на почве ненависти.



Народный защитник Грузии Леван Иоселиани упомянул случившееся именно в таком ключе. Омбудсмен указал, что на подобные факты реакция правоохранительных органов должна быть особенно строгой.



Источник: Новости - Грузия

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