

Гахария и Хазарадзе продолжают переговоры по возможному созданию политического союза

19.09.2024 13:02





Вечером 18 сентября завершилась очередная встреча одного из лидеров оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе, и лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария с президентом. Это уже вторая встреча, которая прошла в резиденции на улице Атонели по инициативе Саломе Зурабишвили с целью создания союза двух оппозиционных политических объединений.



По словам лидера «Сильной Грузии» Мамуки Хазарадзе, встреча завершилась без конкретного результата, однако дискуссия продолжится.



«Это непростые переговоры. Можно сказать, что в принципе мы близки. Мы не говорим ни о каких позициях или списках. Мы говорим о том, как победить «Грузинскую мечту», что нужно сделать, чтобы старое правительство не вернулось. Как мы можем создать новую реальность, чтобы реформы, определенные (грузинской) Хартией, можно было провести очень скоро?» - сказал Хазарадзе и поблагодарил Саломе Зурабишвили и Георгия Гахарию за «трудные, но конструктивные» переговоры.



Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария заявил журналистам после встречи, что обсуждение некоторых вопросов продолжится 19 сентября.



«[Переговоры] еще не закончены. Я очень надеялся, что они закончатся сегодня. Они закончатся завтра. Определенные договоренности достигнуты, есть некоторые вопросы, которые необходимо доработать. Я вчера сказал, что остается вопрос паритета. Мы нашли решение, теперь есть еще некоторые вопросы, которые будут решены завтра, в течение дня, и будет достигнуто соглашение», - заявил Георгий Гахария, добавив, что 19 сентября он также отправится на встречу к президенту Саломе Зурабишвили.



Напомним, что президент Саломе Зурабишвили призвала партии Георгия Гахария и Мамуки Хазарадзе объединиться в одно избирательное образование до парламентских выборов.



«Решение находится в руках двух проевропейских сил («Сильная Грузия» и «Счастливая за Грузию»). Я надеюсь, что в такой важный момент в стране они смогут сделать шаг, который даст избирателям больше ясности, больше уверенности и ощущение большей власти. Шаг, который также убедит избирателей в том, что политические партии могут от многого отказаться ради спасения страны и сыграть важную роль в спасении европейского будущего, о котором никто не забудет», - заявила президент 16 сентября.



Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Чтобы не потерять голоса избирателей оппозиции, некоторые партии решили участвовать в выборах под единым списком.





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