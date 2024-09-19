

ЦИК дает политическим партиям возможность представить свой партийный список для участия в выборах в электронном виде

19.09.2024 13:36





Центральная избирательная комиссия (ЦИК) дает политическим партиям возможность в электронном виде представить свой партийный список для участия в парламентских выборах.



Информацию распространяет Центральная избирательная комиссия.



«В ЦИК состоялась рабочая встреча по поводу порядка представления и регистрации партийных списков с использованием электронной платформы. На встрече присутствовали представители политических партий, которые в ответ на предложение ЦИК решили представить партийные списки и прилагаемые к ним документы в электронном виде. На встрече подробно обсуждались вопросы, связанные с использованием электронной платформы.



Поправка к постановлению ЦИК, согласно которой, партии могут представить свой партийный список с помощью электронной платформы для регистрации на выборах в парламент Грузии 26 октября 2024 года, вступила в силу 10 сентября, после чего ЦИК предложила партиям, зарегистрированным на выборах, использовать электронный способ подачи своих списков. Решение представить партийный список данным способом изъявили 6 партий», — говорится в информации ЦИК.



В ЦИК поясняют, что политические объединения, зарегистрированные для выборов 26 октября, должны представить свои партийные списки до 26 сентября.





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