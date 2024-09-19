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ЦИК дает политическим партиям возможность представить свой партийный список для участия в выборах в электронном виде
19.09.2024 13:36
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) дает политическим партиям возможность в электронном виде представить свой партийный список для участия в парламентских выборах.
Информацию распространяет Центральная избирательная комиссия.
«В ЦИК состоялась рабочая встреча по поводу порядка представления и регистрации партийных списков с использованием электронной платформы. На встрече присутствовали представители политических партий, которые в ответ на предложение ЦИК решили представить партийные списки и прилагаемые к ним документы в электронном виде. На встрече подробно обсуждались вопросы, связанные с использованием электронной платформы.
Поправка к постановлению ЦИК, согласно которой, партии могут представить свой партийный список с помощью электронной платформы для регистрации на выборах в парламент Грузии 26 октября 2024 года, вступила в силу 10 сентября, после чего ЦИК предложила партиям, зарегистрированным на выборах, использовать электронный способ подачи своих списков. Решение представить партийный список данным способом изъявили 6 партий», — говорится в информации ЦИК.
В ЦИК поясняют, что политические объединения, зарегистрированные для выборов 26 октября, должны представить свои партийные списки до 26 сентября.
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