

Глава ISFED: Парламентские выборы 26 октября станут тестом демократии в Грузии

19.09.2024 15:33





По заявлению главы ISFED Нино Долидзе, парламентские выборы 26 октября станут тестом того, на каком этапе находится демократия в Грузии.



Как она отметила в беседе с журналистами, предстоящие выборы являются решающими во многих направлениях, в том числе и в плане евроинтеграции Грузии.



По ее же словам, главный вызов в предвыборный период – это антизападная риторика правительства.



«Парламентские выборы станут тестом того, на каком этапе находится демократия в стране. Мы знаем, что эти выборы имеют решающее значение во многих направлениях, в том числе на пути нашей европейской интеграции. Евросоюз прямо заявил, что проведение справедливых, свободных и демократических выборов будет одним из важных критериев оценки того, как мы будем двигаться вперед по пути евроинтеграции», - заявила Долидзе.



По словам Долидзе, «одной из самых больших проблем для страны является российский закон».



«Мы слышали от многих международных партнеров, что Грузия находится на перепутье. Действительно, одним из самых острейших и огромнейших вызовов является «российский закон», который был принят, несмотря на противодействие населения Грузии. Мы помним, насколько велико было сопротивление принятию этого закона в апреле и мае. Потому что мы знали, что это было отступлением от демократии и, в том числе, угрозой нашему европейскому будущему», - заявила Нино Долидзе.





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