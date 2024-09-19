

Убийство трансгендерной женщины вызвало острые протесты

19.09.2024 15:40





Известная грузинская трансгендерная женщина, 37-летняя Кесария Абрамидзе, была найдена зверски убитой в своей квартире ночь с 18 на 19 сентября. На следующее утро МВД задержало в качестве подозреваемого ее друга-мужчину Беку Джаиани.



Дело расследуется по статье 109 УК Грузии, которая касается умышленного убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью по гендерному признаку. По имеющимся данным, жертве нанесены множественные ранения холодным оружием. Подозреваемому грозит от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.



По сообщениям, примерно за два часа до убийства Кесария Абрамидзе разместила в Facebook фотографию себя и своего друга. Это породило предположения, что преступление могло быть вызвано публикацией фотографии, поскольку друг Кесарии Абрамидзе якобы не желал ее обнародования.



Соседи и друзья жертвы рассказывают о токсичных отношениях между Кесарией Абрамидзе и Бекой Джаиани и утверждают, что в отношении Абрамидзе постоянно применялось физическое и психологическое насилие. В какой-то момент из-за постоянных манипуляций и издевательств ей даже пришлось покинуть страну, о чем она рассказала в апрельском посте в Facebook. Судя по всему, соответствующие правоохранительные органы не обратили должного внимания на ее опасения.



Утром 19 сентября ряд СМИ опубликовали кадры с камер наблюдения, установленных возле дома Абрамидзе. На кадрах видно, что Бека Джаиани входит в здание и выходит из него через 14 минут – вероятно, в то же время, когда была убита Абрамидзе.



Новость об убийстве Абрамидзе распространилась примерно через час после происшествия, после того как соседи услышали звуки драку и обнаружили Абрамидзе в ее квартире окровавленной.



«Этот факт является еще одним доказательством того, что реакция правоохранительных органов и общества на преступления, совершенные на почве ненависти и гендерной идентичности, должна быть особенно строгой», – отреагировал на убийство Кесарии Абрамидзе народный защитник Леван Иоселиани.



«Ужасное убийство!» Отрицание человечности! Может это разбудит наше общество… погребенное в ненависти, ненависти, которая позволяет врагу совершать все манипуляции, которые ослабляют и разделяют нас. Смерть этой красивой молодой женщины должна помочь нам очеловечиться и стать христианами… Пусть эта трагедия не будет напрасной!», – написала на свое странице в Facebook президент Грузии Саломе Зурабишвили.



За день до убийства Парламент Грузии принял противоречивый анти-ЛГБТ законодательный пакет, который стигматизирует сообщество и ограничивает ее свободу выражения мнений и собраний.



«Существует прямая связь между использованием языка ненависти в политической риторике и насилием на почве ненависти», — заявил Центр социальной справедливости, – «В течение почти года власть «Грузинской мечты» агрессивно использовало гомо/би/трансфобный язык и происходит его культивирование с помощью массового оружия пропаганды».



«Естественно, что политика ненависти приводит к серьезным последствиям – ущемлению, маргинализации и насилию в отношении ЛГБТК людей. Дело убийства Кесарии Абрамидзе невозможно воспринимать без этого серьезного общего контекста», – заявляют в организации.



Организация призывает МВД и Прокуратуру проверить, было ли совершено преступление по мотивам ненависти, в частности трансфобии, имели ли место насильственные действия в отношении жертвы, а также имели ли МВД и прокуратура адекватную реакцию на указанные действия.



Председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот, посетивший Грузию два дня назад, написал в Twitter: «Кесария Абрамидзе была убита всего через день после принятия грузинским Парламентом анти-ЛГБТ закона. Я глубоко потрясен и призываю правящую партию «Грузинский кошмар» немедленно отменить позорный закон».



Civil Georgia

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