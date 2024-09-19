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«Гахария – За Грузию»^ На данном этапе не удалось достичь соглашения с «Лело»
19.09.2024 16:13
По информации партии «Гахария – За Грузию», на данном этапе договориться с коалицией «Сильная Грузия» не удалось.
Как отмечается в заявлении, начавшаяся дискуссия между их партией и «Лело» порождает позитивные ожидания относительно сотрудничества в парламенте следующего созыва.
«Мы благодарим и еще раз подтверждаем свое уважение к президенту Грузии, которой принадлежит важная роль в текущих политических процессах в стране. Именно по ее инициативе и приглашению мы участвовали в политической дискуссии, которая длилась вот уже несколько дней.
Также мы благодарим «Лело» за участие в дискуссии.
Для нашей политической команды общенациональные интересы государства и наших граждан всегда стояли выше любых партийных и/или личных интересов.
Так было в прошлом – во время нашего пребывания у власти, так и сегодня – в оппозиции, так будет и в будущем.
Поэтому мы отложили в сторону свои партийные интересы и всё уступили, взамен другая сторона попросила срок для внутреннего коалиционного соглашения. К сожалению, как видно, другая сторона не смогла достичь внутреннего консенсуса.
Время для принятия конкретных решений уже ограничено, поэтому договориться на данном этапе не удалось.
Начавшаяся между нами и «Лело» дискуссия дает нам позитивные ожидания относительно сотрудничества в парламенте следующего созыва.
Наша политическая цель – отстранить «Мечту» от власти без возвращения «Национального движения», обеспечить мир в стране и положить конец поляризации», - говорится в заявлении.
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