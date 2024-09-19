

Гахария заявил о расширении своей команды: «Мы, это не [только] одна партия»

19.09.2024 16:34





Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария заявляет о расширении своей команды в ближайшем будущем.



Как заявил Гахария в эфире телеканала «Формула», помимо политических фигур, к ним добавятся и партии, [или партия].



«Мы, это не [только] одна партия. Просто в отличие от некоторых партий мы не заявляли об этом открыто, ждем определенной даты. Это не тот момент, когда мы ведем переговоры только от имени нашей партии», — сказал Гахария о переговорах об объединении с коалицией «Лело».



По словам Гахария, эта информация пока не разглашается, чтобы не мешать идущим переговорам с «Сильной Грузией».



«Наша команда уступила практически во всем, в чем можно было уступить. Есть некоторые обязательства, которые взяла на себя другая сторона, в частности Хазарадзе. Пока эти обязательства не могут быть выполнены по ряду причин. Как видно, они никак не могу прийти к согласию внутри команды, но очень надеюсь, что все получится и закончится успешно.



Основная цель нашей команды – создать в этой стране прецедент, когда путем выборов одновременно «Мечта», и «Национальное движение» уйдет в оппозицию», – заявил политик.



Вечером 18 сентября завершилась очередная встреча одного из лидеров оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе, и лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария с президентом. Это уже вторая встреча, которая прошла в резиденции на улице Атонели по инициативе Саломе Зурабишвили с целью создания союза двух оппозиционных политических объединений.



По словам Георгия Гахария, вчера вечером были достигнуты некоторые договоренности, в том числе по проблемному вопросу паритета.



Мамука Хазарадзе отметил, что «в принципе» стороны близки к соглашению. Он подчеркнул, что нерешенные вопросы не связаны с должностями и избирательными списками.





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