

Дэвид Крамер: Возможно правительство США приберегает санкции против Иванишвили для послевыборного периода

19.09.2024 16:44





Директор Президентского центра Джорджа Буша Дэвид Крамер называет введение санкций казначейским департаментом США против граждан Грузии «резкой эскалацией мер, принимаемых американским правительством» и говорит, что «ответственность за сложившуюся ситуацию возлагается на «Грузинскую мечту», правительство и Бидзину Иванишвили».



Об этом Крамер сказал в интервью грузинской редакции «Голоса Америки».



«Казначейство включается в дело, когда вводятся финансовые санкции. До сих пор в санкциях участвовал только Госдеп, и это было связано с визами, сейчас же финансовые санкции введены в отношении 4 человек, а визовые ограничения – в отношении 60 человек. Это резкая эскалация мер, принимаемых американским правительством», - заявляет Крамер.



Он называет конкретные шаги, предпринятые правительством Грузии.



«Давайте ясно заявим, что ответственность за сложившуюся ситуацию возлагается на «Грузинскую мечту», правительство и Бидзину Иванишвили. Они ведут Грузию неправильным путем, говорят о партии глобальной войны, запрете оппозиции, они приняли закон по российскому образцу против НПО, борются с ЛГБТК+-сообществом. Так что, Америка просто отвечает на это и на нападки на Америку, на американских сенаторов, на конгрессменов, на бывшего американского посла и говорит, что хватит!», - отмечает Крамер.



Однако он не исключает и продолжения введения санкций.



«Возможно, американское правительство приберегает санкции против Иванишвили для послевыборного периода, на случай, если возникнут проблемы, связанные с выборами, или если «Грузинская мечта» решит запретить оппозицию или отстранить оппозиционных депутатов», - говорит Дэвид Крамер.





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