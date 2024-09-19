

Саакашвили: Грузия никогда не извинится! В сегодняшнем мире нет времени для слабости и извинений!

19.09.2024 17:21





Когда нам говорят, что мы должны извиниться, может быть, нам следует извиниться и перед Джалал-эд-Дином, Ага-Мохаммед-ханом, Шахом Аббасом, всеми, кто разрушил Грузию?! - заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили, подключившись к судебному процессу из клиники «Вивамед».



По его же словам, он не собирается извиняться за то, что было сделано за время его пребывания у власти.



«Сегодня актуально извиняться. Грузия никогда не извинится! В современном мире нет времени для слабости и извинений! Сегодня время силы и собственной правды. Я не буду извиняться за то, что сегодняшняя молодежь не платит 15-20-30 тысяч долларов, а сдает Единые национальные экзамены и поступает в вузы без «блата»; я не буду извиняться за упразднение ГАИ… и создание новой полиции и патруля; я не буду извиняться за создание с нуля грузинской армии, которую унижают и преследуют; я не буду извиняться за то, что вернул свет в затемненную страну; я не буду извиняться за перенос парламента в Кутаиси; я не буду извиняться за упразднение аджарского сепаратизма. Мы вернули Грузии Аджарию, Джавахетию; я не буду извиняться за то, что создали чудесный Батуми; я не буду извиняться за то, что Сандра сделала программу скрининга, мы построили много новых больниц; я не буду извиняться за уничтожение криминала, искоренение коррупции; я никогда не буду извиняться за все это! Нас судят именно за то, что мы смогли все это сделать, итут ни при чем эти сфабрикованные дела. То, что с нами сейчас сделали с темой извинений, это прямая капитуляция перед Россией. Я не буду извиняться за то, что подготовил конкордат с Грузинской церковью и подписал его вместе с патриархом. Когда нам говорят, что мы должны извиниться, может быть, нам следует извиниться и перед Джалал-эд-Дином, Ага-Мохаммед-ханом, Шахом Аббасом, всеми, кто разрушил Грузию?! Как посмели грузины и как они устроили, к примеру, Бахтрионское восстание?! Это была провокация! Дидгори – это была самая крупная провокация в истории Грузии. В Грузии были слабые правители, но у нее в истории никогда не было правителей-предателей», - заявил Михаил Саакашвили.





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