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Конституционный суд еще не принял решение по иску о законе об иноагентах
19.09.2024 18:37
Конституционный суд уже 19 дней не принимает решение о приостановке действия закона об «иноагентах»
Прошло 19 дней с момента подачи иска против закона об «иноагентах», однако Конституционный суд Грузии пока не принял решение о временной приостановке его действия.
Как сообщили в пресс-центре суда, дело находится на стадии рассмотрении, и сроки вынесения решения пока неизвестны.
29 и 30 августа 2024 года состоялись заседания по трем искам против закона об «иноагентах», поданным президенткой Грузии, представителями НПО и оппозиции. Они требуют признания закона неконституционным и его отмены. Впоследствии суд объединил эти иски в одно дело.
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