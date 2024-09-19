

«Лело» не удалось договориться со своими партнерами по коалиции о нашем будущем сотрудничестве - Бучукури

19.09.2024 18:38





Депутат от партии «Гахария – За Грузию» Анна Бучукури объясняет причины недостижения соглашения с «Сильной Грузией» и говорит, что «Лело» не удалось договориться внутри коалиции о будущем сотрудничестве с ними.



По словам Бучукури, ее партия надеется на дальнейшее сотрудничество с «Лело» в парламенте.



«Принцип нашей команды и ее лидера заключается в том, что мы всегда ставим государственные интересы выше личных. Соответственно, после того как президент пригласила нас, мы приняли участие в дискуссии. К сожалению, «Лело» не удалось договориться со своими партнерами по коалиции о нашем дальнейшем сотрудничестве. Время ограничено, выборы совсем близко, есть специальные процедуры, и у этих процедур есть свои сроки. Соответственно, соглашение на данном этапе не состоялось. Но позитивно то, что у нас была дискуссия с «Лело», и это дает нам надежду на будущее партнерство в парламенте», - заявила Анна Бучукури.





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