

Хазарадзе: Мы вчера были готовы к подписанию. Не знаю, что изменилось

19.09.2024 18:44





Мы вчера были готовы к подписанию, когда я покинул президентский дворец. Не знаю, что изменилось, - заявил журналистам лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



По его словам, они договорились о паритете с командой Георгия Гахария и он не располагает информацией о том, что изменилось.



«Три дня назад я выразил готовность начать консультации с Георгием Гахария и его командой ради одной цели - победить «Грузинскую мечту» и отстранить ее от власти.



Вы знаете, что президент откликнулась на это. В течение 2-3 дней шли интенсивные переговоры с участием президента. Мы достигли принципиального соглашения. Об этом я сообщил вчера. И сегодня я сказал вам, что наша группа и коалиция готовы к подписанию, мы ждали часа, назначенного президентом. Позже я увидел заявление партии Гахария. Я еще раз подтверждаю, что мы готовы к тому, что обсуждали вчера, К тому, чтобы поставить нашу страну на европейский путь, отстранить «Грузинскую мечту», создать сильную коалицию, и я готов на это и все остальные условия.



Раз я здесь и пришел подписывать, значит, мы говорим от имени коалиции. В общей сложности я оформлял много документов, до последнего момента бывали волнения, но они заканчивались после подписания. Мы были готовы к этому подписанию вчера, когда я покинул президентский дворец. Я не знаю, что изменилось. Я уважаю членов коалиции, которые с нами, независимо от размера, веса и количества людей. Мы выступили с единой позицией. Между нами, «Лело» и партией Гахария есть паритет, мы об этом договорились. Мы даже название поменяли, это уже не «Лело», а «Сильная Грузия», ведь три образования, вошедшие в коалицию, тоже должны были быть учтены», - заявил Мамука Хазарадзе.



По информации партии «Гахария – За Грузию», на данном этапе договориться с коалицией «Сильная Грузия» не удалось.



Как отмечается в заявлении, начавшаяся дискуссия между их партией и «Лело» порождает позитивные ожидания относительно сотрудничества в парламенте следующего созыва.



«Мы отложили в сторону свои партийные интересы и всё уступили, взамен другая сторона попросила срок для внутреннего коалиционного соглашения. К сожалению, как видно, другая сторона не смогла достичь внутреннего консенсуса», - говорится в заявлении партии «Гахария – За Грузию».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





