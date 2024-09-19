

Премьер-министр поздравил сотрудников Службы разведки с профессиональным днем

19.09.2024 18:58





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с председателем парламента Шалвой Папуашвили поздравили сотрудников Службы разведки с профессиональным днем.



Глава правительства в своем выступлении на мероприятии, посвященном Дню сотрудников Службы разведки, подчеркнул особую роль разведки в обеспечении безопасности страны и выполнении национальных задач.



«Служба разведки создана как учреждение высочайших международных стандартов, роль которого особенная в обеспечении безопасности нашей Родины. Каждый из вас верно служит своей миссии, первым получает информацию об угрозах и вызовах и помогает правительству принять правильные политические решения в сфере безопасности», — заявил премьер-министр и поблагодарил сотрудников Службы разведки за их верную службу, патриотизм и профессионализм.



В связи с профессиональным днем были награждены ​​десять сотрудников Службы разведки.







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