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Премьер-министр поздравил сотрудников Службы разведки с профессиональным днем
19.09.2024 18:58
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с председателем парламента Шалвой Папуашвили поздравили сотрудников Службы разведки с профессиональным днем.
Глава правительства в своем выступлении на мероприятии, посвященном Дню сотрудников Службы разведки, подчеркнул особую роль разведки в обеспечении безопасности страны и выполнении национальных задач.
«Служба разведки создана как учреждение высочайших международных стандартов, роль которого особенная в обеспечении безопасности нашей Родины. Каждый из вас верно служит своей миссии, первым получает информацию об угрозах и вызовах и помогает правительству принять правильные политические решения в сфере безопасности», — заявил премьер-министр и поблагодарил сотрудников Службы разведки за их верную службу, патриотизм и профессионализм.
В связи с профессиональным днем были награждены десять сотрудников Службы разведки.
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