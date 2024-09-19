

Столтенберг: Даже после вторжения в Грузию в 2008 году мы пытались улучшить отношения с Россией

19.09.2024 21:26





«Даже после вторжения в Грузию в 2008 году мы пытались улучшить отношения с Россией, мы даже в январе 2022 года встречались в рамках Совета Россия-НАТО, однако, когда они осуществляют интервенцию в соседнюю страну, пространство для конструктивного диалога почти исчезает», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после своей прощальной речи, произнесенной в ходе дискуссии.



«Я верю, что было абсолютно правильно попытаться построить лучшие отношения с нашим соседом Россией после холодной войны. Вопрос заключается в том, когда стало ясно, что это не работает? Даже после того, как Россия вторглась в Грузию в 2008 году, мы прилагали усилия, пытались улучшить наши отношения с Россией. Даже в январе 2022 года, когда мы знали, что Россия планирует крупномасштабную интервенцию, мы даже встретились в рамках Совета Россия-НАТО, чтобы попытаться сделать последнюю дипломатическую попытку избежать этой войны. Мы действительно пытались вовлечь Россию политически и наладить политический диалог. Однако когда они осуществляют масштабную интервенцию в соседней стране, убивая тысячи людей, бомбя города и гражданскую инфраструктуру, то, конечно, пространство для конструктивного диалога практически исчезает. На этом фоне, как заявил президент Зеленский, на определенном этапе должны состояться определенные переговоры с Россией, и он сказал, что Россия должна быть частью мирного процесса, потому что в итоге вам придется найти решение со своими врагами», — заявил Столтенберг.



Кроме того, он отметил, что Украина должна определить, каковы приемлемые условия переговоров с Россией.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





