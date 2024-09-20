

Мэттью Миллер: Грузия отдаляется от заявленного ею же желания к евроатлантической интеграции

20.09.2024 10:11





Грузия отдаляется от заявленного ею же желания к евроатлантической интеграции антидемократическими действиями, - заявил пресс-спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер.



В частности, он сказал о подготовленном законопроекте против пропаганды ЛГБТ, который был принят парламентским большинством единогласно - 84 голосами.



По словам Миллера, в связи с этим законом много вопросов.



«Я знаю, что они [парламент Грузии] приняли его [анти-LGBT-закон], но, насколько я знаю, он еще не стал до конца законом, еще есть вопросы по поводу этого законопроекта, его окончательного статуса, станет ли он законом.



Однако, как мы говорили в течение несколько месяцев, Грузия отдаляется от заявленного ею же желания к евроатлантической интеграции антидемократическими действиями, оказанием давления на уязвимых и маргинализированных людей... И этот закон соответствует этому», - заявил на брифинге пресс-спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер.





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