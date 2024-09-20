

В Зугдиди напали на представителей «Национального движения» во время раздачи листовок

20.09.2024 10:18





Несколько десятков человек напали на представителей «Единого национального движения» во время предвыборной агитации в Зугдиди. Об этом сообщила депутат парламента от оппозиционной партии Анна Цитлидзе.



Случай произошел сегодня в поселке беженцев, когда Цитлидзе вместе с партийными активистами раздавала листовки. По словам депутата, нападавших было до полусотни, некоторые из них были в футболках с символикой правящей «Грузинской мечты».



«Они начали оскорблять нас. Ко мне тянули руки, чтобы ударить… Люди встали между нами и прогнали их», — рассказала Цитлидзе журналистам.



Местные СМИ сообщают, что как минимум одному оппозиционеру впоследствии потребовалась медицинская помощь.



Депутат считает, что за нападением стоит партия власти.



Проправительственный телеканал «Имеди» озвучивает совершенно иную версию. По их информации, местные жители потребовали, чтобы оппозиционеры покинули поселок и «напомнили им о преступлениях режима «Национального движения»». Тогда, как утверждается, члены ЕНД «начали словесно и физически оскорблять местных жителей, что привело к конфронтации».



«Имеди» подчеркивает, что ситуация «особенно накалилась», когда Цитлидзе оскорбила «вынужденную переселенку Теону Кардава, находившуюся со своим малолетним ребенком». Цитлидзе, в свою очередь, назвала Кардава «агентом СГБ». По ее словам, эта женщина и раньше появлялась на партийных мероприятиях ЕНД с целью провокаций.



На место проишествия вызвали полицию. Неясно, начато ли следствие по факту.



В правящей «Грузинской мечте» пока также не делали заявлений в связи с произошедшим.



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