

Постоянный совет ОБСЕ сделал заявление в поддержку территориальной целостности Грузии

20.09.2024 10:54





7 августа 2024 года мы отметили 16 лет с начала российско-грузинской войны 2008 года. Евросоюз осуждает военное присутствие России в оккупированных ею сепаратистских регионах, Абхазии и Южной Осетии, что нарушает как международное право, так и обязательства России, предусмотренные по шестипунктному соглашению от 12 августа 2008 года, - такое заявление было сделано на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.



В заявлении подчеркивается, что по-прежнему нарушаются права человека сообществ, затронутых конфликтом в Грузии, в том числе посредством политики «бордеризации», закрытия переходов и незаконных задержаний российскими военными и де-факто властями.



ЕС заявляет, что ограничения свободы передвижения должны прекратиться, нарушения прав человека должны быть расследованы и должна быть обеспечена справедливость для всех жертв.



«Мы продолжим оказывать надлежащую поддержку для Грузии в решении вызовов, перед которыми она также стоит в результате агрессивной войны России против Украины, и укреплении ее устойчивости на фоне вызывающих дестабилизацию действий со стороны России. Мы полностью остаемся привержены мирному разрешению конфликтов, включая участие ЕС как сопредседателя в Женевских международных переговорах, работу Специального представителя ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии, а также постоянное присутствие миссии наблюдателей ЕС на местах», - отмечается в заявлении.



Евросоюз призывает участников Женевских международных переговоров конструктивно включиться в дискуссии для полной реализации шестипунктного соглашения от 12 августа 2008 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





