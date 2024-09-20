

Чиаберашвили: «Грузинская мечта» поставила под угрозу главное достижение грузинского народа с ЕС - безвизовый режим

20.09.2024 12:31





«Грузинская мечта» поставила под угрозу одно из главных достижений грузинского народа с ЕС - безвизовый режим, поэтому 26 октября мы должны победить эту антигрузинскую, политическую силу единством, сохранить безвизовый режим и получить больше благ от Евросоюза, в том числе помощь в 14 миллиардов, - об этом заявил внешнеполитический секретарь «Единства – Национального движения» Зураб Чиаберашвили.



По его оценке, политика «Грузинской мечты» вынуждает страны-партнеры проводить тяжелые меры.



««Грузинская мечта» поставила под угрозу одно из главных достижений грузинского народа с Евросоюзом – безвизовое сообщение, и если «Грузинская мечта» останется у власти, грузинский народ его потеряет. Никто не хочет отменять безвизовый режим для грузинского народа, просто Иванишвили и «Грузинская мечта» вынуждают наших партнеров предпринять такие шаги, поэтому 26 октября мы должны победить эту антигрузинскую, антигуманную политическую силу единством и, конечно, сохранить безвизовый режим и получить больше благ от ЕС, в том числе 14-миллиардную помощь, которая пойдет в Грузию, что создаст в стране процветание европейского типа», - сказал Зураб Чиаберашвили.





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