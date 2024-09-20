

Посол ЕС в Грузии: Мы искренне надеемся, что выборы будут справедливыми

20.09.2024 13:41





«Мы надеемся, что избирательная кампания пройдёт мирно, не будет насилия, выборы будут свободными и справедливыми. Хотя, в случае ухудшения ситуации мы можем использовать различные элементы наших инструментов, один из них — временное приостановление безвизового режима», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По словам посла, Евросоюз следит за развитием событий в Грузии.



«Евросоюз на самом высоком уровне, на уровне президентов и премьер-министров, выразил обеспокоенность траекторией развития событий в Грузии. Мы обеспокоены тем, что вместо выполнения реформ, которые приблизят Грузию к Евросоюзу, в последние месяцы, к сожалению, произошло несколько событий, которые увеличивают расстояние между Грузией и Евросоюзом. Мы обсуждали это в ЕС, наши члены обсуждали это, и несколько месяцев назад мы громко и четко заявили, что рассматриваются все варианты, включая временное приостановление безвизового режима с Грузией, исходя из развития событий.



Мы следим за развитием событий. Мы искренне надеемся, что избирательная кампания пройдёт мирно, не будет насилия, выборы будут свободными и справедливыми. Это желаемое для нас развитие событий. Однако если ситуация ухудшится, мы, конечно, можем использовать различные элементы наших инструментов, и временная приостановка безвизового режима — один из них», — заявил Герчинский.



Вместе с тем, по словам посла Евросоюза в Грузии, грузины сами решат, в какой стране они хотят жить, и 26 октября у них будет возможность проголосовать и выбрать своих следующих лидеров.



«В случае свободных и справедливых выборов, выборы будут конкурентными, прозрачными, инклюзивными и, прежде всего, мирными. Мы, как Евросоюз, признаем результат и будем работать с любым правительством, которое будет сформировано после выборов, но главный вопрос заключается в том, хочет ли Грузия присоединиться к Евросоюзу, хочет ли Грузия стать членом семьи ЕС, и чтобы это произошло, у нас есть условия. Это не условия, специально созданные для Грузии. Эти условия распространяются на все страны, желающие стать членами Евросоюза. Вот почему нам нужны очень серьезные реформы, а также полное уважение принципов, основных принципов, на которых основан Евросоюз. Эти базовые принципы широко известны: демократия, верховенство закона, уважение прав человека, в том числе прав меньшинств. Это базовые принципы, которые, с нашей точки зрения, не подлежат обсуждению. Поэтому, если Грузия хочет присоединиться к семье ЕС, эти принципы должны полностью соблюдаться», — заявил Павел Герчинский.







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