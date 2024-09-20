

Герчинский: Если Грузия хочет стать частью семьи ЕС, она должна полностью соблюдать основные принципы ЕС

20.09.2024 15:16





Только грузинам решать, в какой они хотят жить стране, 26 октября у них будет возможность пойти, проголосовать и выбрать своих будущих лидеров, - об этом заявил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, который посетил офис «Справедливых выборов», а также встретился с исполнительным директором ISFED Нино Долидзе и сотрудниками организации.



«В том случае, если выборы будут свободными и справедливыми, будут конкурентными, прозрачными, инклюзивными и, прежде всего, мирными. Мы, ЕС, признаем их результаты и будем работать с любым правительством, которое будет сформировано после выборов», - отметил посол.



По его словам, если Грузия хочет стать частью семьи ЕС, она должна полностью соблюдать основные принципы Евросоюза.



«Главный вопрос в том, что если Грузия хочет вступить в ЕС, если она хочет стать частью семьи ЕС, у нас для этого есть условия. Мы не создавали эти условия специально для Грузии, это условия, которые относятся ко всем странам, которые хотят вступить в Евросоюз. Поэтому нам нужны очень серьезные реформы, а также нужно, чтобы основные принципы, на которых основан Евросоюз, соблюдались полностью. Эти принципы широко известны: демократия, верховенство закона, уважение прав человека, в том числе прав меньшинств. Это основные принципы, которые не подлежат обсуждению. Так что, если Грузия хочет стать частью семьи ЕС, эти принципы должны быть полностью соблюдены», - сказал посол ЕС.





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