

TI призвала «Мечту» прекратить кампанию по дискредитации наблюдательских организаций

20.09.2024 15:22





Неправительственная организация Transparency International считает несправедливыми штрафы, наложенные грузинской Комиссией по коммуникациям на оппозиционные телеканалы. НПО пишет, что с начала сентября 2024 года «Грузинская мечта» запустила на национальных телеканалах предвыборную рекламу, в которой представители неправительственных организаций, в том числе организаций по наблюдению за парламентскими выборами 2024 года, представлены «в крайне неэтичном виде».



Телекомпания «Мтавари» «по причине несоблюдения требований закона» отказалась размещать подобную рекламу, а «Пирвели» и «Формула» вскоре перестали пускать ее эфир, из-за чего Комиссия, а затем и суд оштрафовали каждую телекомпанию на 5000 тысяч лари.



«Кроме того, по информации телекомпаний, несмотря на то, что они обжаловали решение суда в Апелляционном суде, 19 сентября Комиссия по коммуникациям обсудила этот вопрос и составила очередной протокол о нарушении. Скорее всего, суд оштрафует каждую телекомпанию на сумму не менее 10 тысяч лари», - говорится в письменном заявлении НПО.



В рекламном ролике, подготовленном «Грузинской мечтой», появляется коллаж из фотографий представителей неправительственных организаций и других частных лиц, на фоне появляется фраза «Скажи нет моральному переделыванию общества»:



«Видеоролик делает изображенных на нем людей мишенью групп ненависти и подстрекает к насилию по отношению к ним, что угрожает их личной безопасности, что уже неоднократно демонстрировалось ранее, в том числе и в недавнем прошлом. Важным обстоятельством является то, что реклама размещается в сети вещания как бесплатная предвыборная реклама, что предполагает высокую интенсивность ее вещания, что делает совершенно нереальным для представителей гражданских организаций дать пропорциональный ответ на высказанные в рекламе обвинения».





В неправительственном секторе считают, что видеоролик «направлен на продолжение скоординированной и запланированной правящей партией кампании против местных наблюдательных организаций и нанесение ущерба их репутации». Кроме того, решения Комиссии по коммуникациям и суда наносят финансовый удар критическим СМИ, заявляют в Transparency International.



«Мы призываем партию «Грузинская мечта» прекратить кампанию по дискредитации наблюдательских организаций и позволить критическим СМИ продолжить работу в предвыборный период. Мы также призываем государственные СМИ прекратить участие в дискредитирующих кампаниях мониторинговых организаций и убрать упомянутые видеоролики из эфира», - говорится в заявлении.





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