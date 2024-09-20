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Edison Research провел очередное предвыборное исследование
20.09.2024 15:26
По мере приближения выборов рейтинги правящей партии «Грузинская мечта» немного снизились, а большинства оппозиционных партий – растут. Об этом свидетельствует последний опрос Edison Research по заказу оппозиционного телеканала Formula.
Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Если бы сегодня в Грузии состоялись парламентские выборы, за какую партию вы бы проголосовали?»
Ответы распределились следующим образом:
«Грузинская мечта» – 32,3%;
«Единство» («Национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия») – 20%;
«Коалиция за перемены» («Ахали», «Гирчи», «Дроа») – 10,9%;
«Гахария – За Грузию» – 10,5%;
«Сильная Грузия» («Лело», «За народ», «Площадь свободы», «Граждане») – 9,3%;
«Гирчи» (Яго Хвичия) – 6%;
Лейбористская партия – 5,1%;
«Альянс патриотов» / «Альт-инфо» – 3,6%;
«Мы» (Давид Кацарава) – 1,5%;
Другие партии – 0,8%.
Исследователи просчитали возможные итоги голосования в случае полного объединения проевропейской оппозиции:
Грузинская мечта/Сила народа – 38%;
«Единство», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия», «Гахария» — за Грузию; «Лейбористская партия», «Girchi» (Яго Хвичия) — 62%.
Еще один возможный расклад — если создается два оппозиционных центра:
Грузинская мечта/Сила народа – 38%;
«Единство» + «Коалиция за перемены» — 36%;
«Сильная Грузия»+ «Гахария — за Грузию» — 25%.
Выборы пройдут в Грузии 26 октября. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.
Опрос Edison Research, обнародованный 13 сентября, показывал рейтинг «Грузинской мечты» в 34%. При этом количество респондентов, которые считают, что страна развивается в неправильном направлении, с того времени не изменилось. Таковых 64%.
В середине августа также публиковались результаты опроса по заказу проправительственного телеканала «Имеди». Согласно им, за партию власти голосовать собираются почти 60%.
Последний опрос проводился методом прямого интервьюирования с 1 по 15 сентября. В масштабах всей страны было опрошено 1200 граждан Грузии в возрасте от 18 лет и старше. Был использован в том числе метод аллокации – распределения голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, на основании анализа их ответов на дополнительные вопросы. Погрешность результатов составляет +/- 2.5%.
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