

Гахария: Мне следовало закончить переговоры раньше, как только не удалось договориться о нейтральной платформе

20.09.2024 17:01





«Мне следовало закончить переговоры раньше, как только не удалось договориться о нейтральной платформе», — заявил на брифинге председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария и объяснил, почему переговоры об объединении с «Лело» не состоялись.



По словам Георгия Гахария, точку в переговорах поставил он.



«Прежде всего, хотелось бы отметить, что было ошибкой начинать этот переговорный процесс так близко к выборам и неподготовленно, за неделю до подачи списков в ЦИК, однако было бы, конечно, не правильно отказаться от этого предложения президента. Мне следовало закончить переговоры раньше, как только не удалось договориться о нейтральной платформе. С моей стороны, уступки по вопросу нейтральной политической платформы поощрили жадность другой стороны, что в конечном итоге завело процесс в тупик», — заявил Гахария.



Кроме того, Гахария рассказал на брифинге о том, на что не согласился Мамука Хазарадзе.



«Нейтральная платформа — он сказал, что вложил в «Лело» много миллионов, поэтому нейтральная платформа невозможна из-за этого и нехватки времени; Принцип справедливого паритетного принятия решений — было сказано, что есть коалиция и есть много субъектов, взаимосвязь между этими субъектами неясна была и тогда и до сих пор; Принцип недопустимости коалиции как с «Грузинской мечтой», так и с «Национальным движением».



В интересах страны, которые мы всегда ставили выше интересов партии, мы отказались от всего — партии и партийного номера, — что вместо взаимного компромисса только разбудило аппетит другой стороны, и процесс в конечном итоге полностью свернул от исходной цели. Поэтому мы возвращаемся к условиям, необходимым для первоначальной цели, и публично заявляем о своей готовности по следующим вопросам: 1. Нейтральная политическая платформа и считаем, что это безопасно и справедливо для всех; 2. Справедливый паритетный принцип принятия решений; 3. Принцип недопустимости коалиции как с «Грузинской мечтой», так и с «Национальным движением», — заявил Гахария.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





