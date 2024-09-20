

Растут долги России по делам о депортации грузин и августовской войне

20.09.2024 17:38





Долг России по делам о депортации грузин из России в 2006 году и августовской войне достиг 154 миллионов евро. Речь идет о двух решениях Европейского суда по правам человека по искам "Грузия против России".



Россия так и не не выплатила присужденные судом компенсации, за что ей начисляются проценты по долгу.



Ситуацию сегодня обсудил Комитет министров Совета Европы.



По делу о массовой депортации грузин Россия должна была выплатить 10 млн евро, которые превратились в 12 503 972,60. А по делу об августовской войне - 129 миллионов евро, с пенни по долгу это 141 183 849,33.



Комитет министров Совета Европы призвал российские власти выполнить свои обязательства и немедленно все оплатить.



*Россия в марте 2022 года была исключена из Совета Европы в связи с её агрессией против Украины. 16 сентября она официально перестала быть страной-участницей Европейской конвенции по правам человека.



При этом Совет Европы подчёркивает, что Россия обязана исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные по делам, касающихся фактов до 16 сентября 2022 года. Москва, однако, прекратила перестала как исполнять решения ЕСПЧ, так и отчитываться об их исполнении.



Выплаты компенсаций от России по решению ЕСПЧ ожидают более чем в тысячи случаев, а общая сумма невыплаченных российскими властями компенсаций еще в прошлом году превысила 2 млрд евро.



Источник: Новости - Грузия

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