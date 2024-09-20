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Президент помиловала одного осужденного


20.09.2024   19:12


Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня помиловала одного осужденного. Информацию об этом распространяет администрация президента.

По их же информации, данное лицо полностью освобождено от дальнейшего отбывания наказания, назначенного в виде заключения в пенитенциарном учреждении.


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