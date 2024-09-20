

Хазарадзе: Гахария назвал абсолютно новые условия, которые с учетом многих условий невозможны

20.09.2024 19:13





Сегодня Гахария сказал, что поставил точку на переговорах - он заявил об абсолютно новых условиях, которые технически, юридически и с учетом многих других условий невозможны, - заявил на брифинге лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе.



По его словам, новые условия лидера партии "Гахария за Грузию" Георгия Гахария означают, что практически их объединение "Сильная Грузия" должно отстраниться от кампании.



«Сегодня Гахария сказал, что поставил точку в переговорах. Он назвал абсолютно новые условия, которые технически, юридически и с учетом многих других условий невозможны. Это означает, что практически наше объединение должно отстраниться от участия в кампании, потому что, как известно, вы все хорошо понимаете, невозможно в течение 30 дней подготовить какую-либо кампанию, номер или список и какого-либо типа технические средства, их размещение и т.д. Я больше не пойду, и не буду отвечать на эти подтексты, которые, к сожалению, является стилем «Грузинской мечты», клеить на человека какие-то грубые эпитеты. Я не буду отвечать, сегодня не время для этого, никогда и не отвечал», - заявил Хазарадзе.





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