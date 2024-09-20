

Гахария утверждает, что одним из условий «Лело» было отсутствие самого Гахария в избирательном списке

20.09.2024 19:17





По словам председателя партии «За Грузию» Георгия Гахария, одним из условий «Лело» было то, что сам Гахария не должен быть в избирательном списке. Гахария отметил, что он согласился на этот пункт.



«Одним из этих пунктов было то, что, например, Гахария не должен быть в списке. Несмотря на то, что госпожа президент защищала меня, на столе стоял вопрос такого масштаба и важности, что я согласился на него. Я не один, я никогда не говорю, что я один в партии «За Грузию». За моей спиной огромная команда, и если посмотреть, в отличие от многих других партий, наша команда очень стабильна. Мы работаем вместе около 10 лет, начинали эту работу с «Мечты», в том числе потом в Минэкономики, потом в МВД, потом в правительстве.



Мне потребовалось много усилий, и многих мне не удалось убедить. Я говорил с этими людьми, что, друзья, возможно, вам придется попасть в список, где меня быть не может, и многие отказались. Некоторые люди были против. Такие решения требуют подготовки. Пока люди уже собирают документы, этот процесс начался. То, что на этом этапе мы поставили точку в наших переговорах, определялась не только противоречиями, которые были в переговорах, но и сроками. Сейчас почему-то другая сторона этого не говорит, так как думает, что усилив давление СМИ, они добьются хороших результатов. Они не смогут, мы все можем пострадать», — заявил Гахария на брифинге в офисе партии «За Грузию».







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