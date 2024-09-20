

Представители Национального движения говорят о нападении со стороны «титушек» властей

20.09.2024 20:14





Лидер Зугдидской организации «Единого национального движения» Ана Цитлидзе заявила на брифинге 20 сентября, что 19 сентября в Зугдиди было совершено организованное нападение на нее, ее однопартийцев и представителей молодежного крыла партии сторонниками «Грузинской мечты». На видеозаписи инцидента видно, как десятки людей нападают и оскорбляют членов «Национального движения», когда они раздают агитационные листовки.



Цитлидзе заявила, что на представителей «Национального движения» напали люди, имеющие непосредственное отношение к власти, и что все они находились под воздействием наркотиков. Она представила фотографии нападавших, которые, по ее словам, связаны с правящей партией, в том числе:



Шота Баджаладзе, родственник министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, которого Цитлидзе обвиняет в распространении наркотиков нападавшим. Баджаладзе — сотрудник Департамента Генеральной инспекции МВД;

Гога Мосия, заместитель директора Зугдидского центра развития искусства и культуры;

Дима Гогохия, который, по словам Цитлидзе, является «титушкой» «Грузинской мечты». По словам Цитлидзе, Гогохия обвиняли в краже регистрационной машины и отпустили условно;

Теона Кардава работает в представительстве правительства Автономной Республики Абхазия в Зугдиди. Цитлидзе заявляет, что Кардава, которая напала на нее, находится под прямым контролем Давида Пацация, зятя премьер-министра Ираклия Кобахидзе;

Цитлидзе также назвала Рамаза Бахбаия и Дату Сартания и назвала их «наседками» властей.

На видеозаписи видно, что нападавшие вели себя довольно агрессивно, применяя физическую силу не только к представителям партии, но и к жителям Зугдиди, пришедшим на встречу с членами «Национального движения». Некоторое время полиции якобы было трудно успокоить ситуацию.



По заявлению МВД, расследование инцидента начато по статье 126 УК Грузии, в которой говорится о насилии.





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