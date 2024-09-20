

Михаил Рот: Правительство Грузии упускает все шансы на вступление в Евросоюз

20.09.2024 20:20





Правительство Грузии упускает все шансы на вступление в Евросоюз, двери Евросоюза на данный момент закрыты, - заявил председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаил Рот немецкому изданию Bild.



«Закон анти- LGBT, ненависть, посеянная правительством в отношении сексуальных меньшинств, это разрыв с гордой историей многообразия и открытости Грузии. Это не та Грузия, которую я научился любить…



Правительство [Грузии] упускает все шансы на вступление в ЕС. Оно зашло очень далеко в своей политике балансирования между Россией и ЕС. На этой основе переговоры о вступлении невозможны. Прогресс будет только тогда, когда будут отменены спорные законы, прекратится насилие против демонстрантов и продолжится диалог с оппозицией. На данный момент же двери ЕС закрыты», - заявил Рот.



По его словам, перспективы Грузии «бледны», и он опасается, что «Запад повернется от Грузии, в то время как влияние России и Китая продолжает расти. Многие молодые грузины покинут страну».



«[Правительство Грузии] отказывается принимать западных политиков. На европейские ценности, такие как защита меньшинств и свобода медиа, нападают намеренно. Если правительство выиграет предстоящие выборы, оно планирует запретить оппозицию. С таким курсом они не являются партнерами Евросоюза», - сказал Рот.



Он отметил, что во время визита в Тбилиси почувствовал, что молодые грузины думают иначе, чем правительство, и «здесь можно ощутить, что сердце Европы сейчас бьется в Грузии».





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