

США разработали пакет санкций против Бидзины Иванишвили

20.09.2024 22:15





Соединенные Штаты Америки разработали санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя «Грузинской мечты» и бывшего премьер-министра, и рассматривают возможность их введения в ближайшем будущем.



Эту информацию «Голосу Америки» подтвердили два высокопоставленных чиновника американского правительства и два других источника, близких к администрации. Источники говорили с «Голосом Америки» на условиях анонимности в связи с характером дела. По данным источников, работу над санкционным пакетом будут вести Министерство финансов и Госдепартаменты США.



«У нас есть информация, что он [Бидзина Иванишвили] предпринял шаги по развитию отношений с российскими олигархами, предпринял шаги, чтобы предоставить России лучший доступ к грузинскому рынку. Фактически он совершил определенные действия по заданию российской разведки», - заявил высокопоставленный чиновник американского правительства в телефонном разговоре с «Голосом Америки» на условиях анонимности, в связи с деликатностью проблемы.



По словам высокопоставленного чиновника правительства США, основой санкций является указ №14024. По его словам, указ «имеет широкие полномочия в отношении лиц, которые совершают действия, подрывающие демократические институты и ценности, причастны к международной коррупции». Есть целый ряд видов деятельности, которые подлежат санкциям, если они выгодны Российской Федерации».



Указ №14024, изданный президентом Джо Байденом 15 апреля 2021 года с последующими поправками, устанавливает правовую основу для введения санкций в отношении физических и юридических лиц, занимающихся внешней вредоносной деятельностью в интересах Российской Федерации. Эта деятельность включает в себя подрыв демократических процессов, кибератаки, вмешательство в выборы и другие дестабилизирующие действия в зарубежных странах.



«Правительство США подготовило пакет санкций и готово его принять», - сообщил «Голосу Америки» другой источник, близкий к администрации, на условиях анонимности по соображениям безопасности. Санкции «оспаривают ряд вопросов, включая подрыв демократических институтов, а также международную коррупцию, которая выгодна Российской Федерации», сказал источник, проинформированный о текущих дискуссиях в правительстве США и знакомый с пакетом мер.



«Чтобы преодолеть порог для введения санкций, администрации необходимо доказать, что действия [объекта санкций] перешли юридический порог, чтобы показать, что эти действия приносят явную выгоду России, и администрация это сделала», - заявил источник, близкий к администрации.



Согласно указу, санкции применяются к следующим лицам:



Частные лица или организации, вовлеченные в злонамеренную кибердеятельность или кампании по дезинформации

Те, кто участвует в подрыве демократических институтов или процессов в США и их союзников

Организации или частные лица, работающие в определенных отраслях российской экономики, таких как оборона и энергетика

Лица или организации, которые поддерживают российскую оккупацию или агрессию в Украине

Все ответственные за нарушения прав человека, коррупцию и репрессии, связанные с Россией.

«Пока неизвестно, будет ли [пакет] реализован и когда. Но необходимая работа проделана», - сообщил «Голосу Америки» источник, близкий к администрации, указав, что администрация все еще надеется, что правительство Грузии вернется к демократическому курсу. Высокопоставленные чиновники администрации США не уточняют, когда будут введены санкции, в частности, произойдет ли это до следующих выборов 26 октября или после них.



«Новость в том, что раньше это только обсуждалось, а теперь есть пакет, который готов к реализации», - сказал высокопоставленный чиновник, когда его спросили, насколько ново то, что Соединенные Штаты работают в этом направлении. По словам источника, в пакет санкций могут попасть и лица, связанные с Иванишвили, хотя он воздерживается от раскрытия подробностей.



По данным правительства США, 22 декабря 2023 года президент внес поправки в указ №14024, чтобы более полно рассмотреть вопрос о продолжающемся использовании военно-промышленной базы Российской Федерации для содействия нарушениям безопасности посредством нового указа «О дополнительных мерах против вредоносной деятельности Российской Федерации» в странах и регионах, важных для национальной безопасности США.



На вопрос, является ли это еще одним предупреждением, другой источник, знакомый с продолжающимися внутренними дискуссиями, который также говорил на условиях анонимности ввиду деликатности вопроса, пояснил, что «это логическое предположение. Правительство США было разочаровано тем, что не смогло [убедить] правительство Грузии серьезно отнестись к ситуации, в которую они себя поставили. И я думаю, что окружение Байдена пытается показать серьезность и надеется, что кто-то в грузинском правительстве к ним серьезно прислушается». По его словам, принятие пакета «очень активно рассматривается» и американские исполнительные власти «готовы это сделать».



Когда Соединенные Штаты вводят санкции в отношении человека в соответствии с Исполнительным указом №14024, его активы и интересы в юрисдикции США замораживаются, а американским компаниям и гражданам запрещается иметь с ними финансовые или коммерческие отношения. В результате человек оказывается изолированным не только от американской, но зачастую и мировой финансовой системы, поскольку международные институты и компании часто соблюдают санкции, чтобы избежать вторичных санкций. Кроме того, на человека могут распространяться визовые ограничения, а санкции затруднят доступ к глобальным деловым и банковским услугам. Иностранные компании, которые продолжат сотрудничать с лицом, находящимся под санкциями, сами окажутся под угрозой санкций.



«В понедельник мы ввели санкции согласно глобальному закону Магнитского. И это подпадает под действие другой группы санкций», - поясняет американский высокопоставленный чиновник. На прошлой неделе Служба по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввела санкции против тех, кто «подрывает фундаментальные свободы, включая свободу выражения мнений» в Грузии, - читаем в официальном заявлении Минфина.



В частности, министерство финансов ввело санкции в отношении двух высокопоставленных грузинских правительственных чиновников, связанных с «жестокими репрессиями» против мирных демонстрантов и политических оппонентов, а также двух частных лиц, которые «несли ответственность за насильственные действия, были их соучастниками или прямо или косвенно участвовали в них».



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