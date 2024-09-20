

30 европарламентариев требуют санкционирования высокопоставленных чиновников в Грузии в случае недемократических выборов

20.09.2024 23:24





В случае нарушения демократичности выборов высокопоставленные чиновники Грузии должны быть санкцированы, а статус кандидата Грузии должен быть пересмотрен, - об этом говорится в письме 30 европарламентариев еврокомиссару по вопросам политики соседства и расширению Оливеру Вархею.



Один из подписавших письмо, депутат Европарламента Рихардс Колс (Латвия) распространяет его в соцсети X.



В частности, в случае нарушения демократичности выборов европарламентарии предлагают Евросоюзу 4 действия:



прекращение финансовой помощи ЕС; санкцирование ключевых лиц; формальный пересмотр кандидатства Грузии в ЕС; публичную дипломатию и коммуникацию.



«Парламентские выборы в Грузии являются критически важным тестом приверженности страны демократии и европейским ценностям. Подрывание почвы для этих выборов создаст опасный прецедент как для будущего Грузии, так и для стабильности региона Южного Кавказа. Последствия более тесного связывания Грузии с Россией невозможно переоценить, в то время как авторитаризм растет глобально. Евросоюз должен действовать твердо, чтобы защитить демократию и гражданское общество в Грузии», - говорится в заявлении.



Подписавшие европарламентарии: Рихардс Колс (Латвия), Адриан Васкес Лазара (Испания), Александр Вондра (Чехия), Анна Залевска (Польша), Аурелиус Верига (Литва), Дайнюс Жалимас (Литва), Диего Сольер (Испания), Хенрик Даль (Дания), Иварс Лиабс (Латвия), Яак Мадисон (Эстония), Ярослав Бжох (Чехия), Йонас Шестедт (Швеция), Кшиштоф Брейза (Польша), Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Германия), Маркета Грегорова (Чехия), Мартинс Стакис (Латвия), Матей Тонин (Словения), Мерия Килонен (Финляндия), Мириам Лексман (Словакия), Нора Гарсия (Испания), Онрей Крутилек (Чехия), Пятрас Ауштревичус (Литва), Раса Юкнявичене (Литва), Рейнис Познакс (Латвия), Рихо Терас (Эстония), Робертс Зиле (Латвия), Себастьян Тинкинен (Финляндия), Стефен Никола Бартулица (Хорватия), Тобиас Боченски (Польша) и Виргиниус Синкевичус (Литва).





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