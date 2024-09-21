

«Институт Маккейна» утверждает, что часть грузинских НПО просит ЕС о приостановке визовой либерализации

21.09.2024 11:19





Согласно отчету «Института Маккейна», часть грузинских неправительственных организаций требуют приостановки безвизового режима с Евросоюзом, что, по их мнению, фактически продемонстрирует избирателям последствия действий правительства «Грузинской мечты». Об этом говорится в докладе, подготовленном перед парламентскими выборами 26 октября директором программ глобальной демократии «Института Маккейна», бывшей главой офиса NDI в Грузии Лаурой Торнтон. Согласно отчету, этот документ основан на миссии «Друзей Грузии» в Тбилиси, которая состоялась 2-8 сентября.



В докладе перечислены семь действий, которые политики США и ЕС должны предпринять перед выборами в Грузии. Среди них, в том числе: введение Европейским Союзом санкций на поездки для лидеров «Грузинской мечты», продвижение в Конгрессе США соответствующего законодательства для демонстрации правительству «Грузинской мечты» обязанности о прозрачности, рассмотрение в правительстве США вопроса о введении персональных и финансовых санкций в отношении отдельных лидеров «Грузинской мечты», включая Бидзину Иванишвили, увеличение финансовой поддержки СМИ.



В докладе «Института Маккейна» также упоминается, что «Европейский Союз может рассмотреть возможность приостановки безвизового режима для граждан Грузин. Согласно документу, хотя данный вопрос и является спорным, несколько грузинских неправительственных организаций убедительно заявили миссии, что подобная мера фактически реально продемонстрировала избирателям последствия действий правительства «Грузинской мечты».



В отчете также содержатся рекомендации на поствыборный период, в том числе о необходимости поддержать выводы по выборам от заслуживающих доверия местных и международных наблюдателей.







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