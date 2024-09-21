

Вашадзе призвал представителей бизнес-кругов возвысить свой голос против беспредела Иванишвили

21.09.2024 15:51





Из-за «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили на столе лежит вопрос о приостановке безвизового режима. Я хочу обратиться к грузинскому бизнесу, поднимите свой голос! Вы хорошо знаете, что означают санкции, приостановка безвиза! - заявил журналистам один из лидеров «Единства – Национального движения» Георгий Вашадзе.



По его словам, «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили представляют угрозу для безвизового сообщения Грузии с Европой, это опубликовали европейцы и об этом заявил посол ЕС.



Как отметил Вашадзе, есть прямые доказательства, говорящие о сотрудничестве Бидзины Иванишвили с российскими разведслужбами. Вместе с тем, он обратился и к грузинскому бизнесу.



«Хочу обратиться к грузинскому бизнесу, поднимите свой голос!» Экономика Грузии находится на грани банкротства. Кто-кто, а вы прекрасно знаете, что такое санкции, приостановка безвиза, приостановка европейского и американского финансирования. Отстранитесь от «Грузинской мечты», перейдите на сторону народа, сейчас не время играть с Бидзиной, потому что игра с Бидзиной приведет эту страну к банкротству», - заявил Георгий Вашадзе.



Напомним, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в связи с визовой либерализацией сделал следующий комментарий: «За последние месяцы было несколько развитий процессов, что увеличило дистанцию между Грузией и Евросоюзом - если ситуация ухудшится, конечно, мы готовы использовать различные элементы наших инструментов и один из них - временная приостановка свободного визового режима».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





