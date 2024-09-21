

Акубардия: Народ не должен платить за антидемократические действия правительства

21.09.2024 18:41





Санкции против народа категорически неприемлемы, народ не должен платить за антидемократические действия правительства, заявила на брифинге член партии «Гахариа за Грузию» Теона Акубардия.



По её словам, выборы должны стать возможностью для народа определить будущее страны.



«Из-за антидемократического законодательства и действий Грузинской мечты прогресс Грузии в Евросоюзе остановлен, и это факт. Грузинская мечта поставила под угрозу вопрос свободного передвижения в Евросоюзе, и по этому поводу уже шёл печальный разговор со стороны членов Евросоюза. Мы всегда выступали против этого и говорили, что народ не должен быть наказан за антидемократические действия правительства, выборы должны быть свободной возможностью сблизить волю народа и правительства.



Цель нашей команды, как и моя личная цель, – привести Грузию в Европейский Союз, а ни в кооем случае не создать угрозу свободному передвижению в Европейском Союзе. Очень важно, чтобы позиция народа и правительства была единой и чтобы народ не расплачивался за антидемократические действия правительства, особенно когда выборы должны стать возможностью для народа сделать свободный выбор. чтобы определить будущее страны», — сказала Акубардия.



Для информации «Институт Маккейна» опубликовал отчет, согласно которому часть грузинских неправительственных организаций просит приостановить безвизовый режим со стороны Евросоюза.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





