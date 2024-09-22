

Кобахидзе примет участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН

22.09.2024 11:02





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 25 сентября выступит с речью на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.



По их данным, глава правительства посетит США 22-26 сентября.



«В рамках визита в Нью-Йорк Ираклий Кобахидзе примет участие в «Саммите будущего», который проводится при организации канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Намибии Нанголо Мбумба. Запланирована встреча премьер-министра Грузии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Глава правительства также будет присутствовать на официальном приеме от имени президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден, который состоится в честь глав делегаций, участвующих в 79-й сессии Генассамблеи», - отмечается в информации.





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