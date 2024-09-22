

IDFI: По состоянию на 1 июня 2024 года, в Грузии во владении граждан России до 37 400 компаний

22.09.2024 15:47





Количество компаний в Грузии, зарегистрированных гражданами России, достигает исторического максимума. Об этом говорится в исследовании «Института развития свободы информации».



Основываясь на информации Национальной службы статистики, IDFI пишет, что по состоянию на 1 июня 2024 года граждане России в Грузии владеют до 37 400 компаниями (включая 494 лиц с двойным гражданством Грузии и России), отсюда более 30 000 компаний зарегистрированы после 2022 года.



Активный статус имеют 20 885 из зарегистрированных компаний. В целом число компаний с активным статусом в Грузии составляет 257 245, получается, что 8.1% из них связаны с Россией.



«Рост числа компаний, основанных российскими гражданами, начался после начала российско-украинской войны и приезда российских мигрантов в Грузию. Крупные российские компании в частых случаях попадают в грузинскую экономику через оффшорные или посреднические компании, что затрудняет определение того, кто конкретно стоит за той или иной компанией. Кроме того, есть случаи, когда компании, находящиеся во владении лиц с двойным грузино-российским гражданством или только гражданством России, не учтены в официальных данных Службы статистики, что также вызывает неточности касательно числа российских компаний, оперирующих в Грузии, и сферы их деятельности. Кроме того, невозможно отследить как юридические, так и фактические адреса тысяч российских ООО и индпредпринимателей, поскольку при регистрации они используют одни и те же юридические адреса, по которым здание или сооружение вообще не расположено, или площадь территории составляет всего несколько квадратных метров.



Крупные компании, зарегистрированные россиянами, встречаются почти во всех секторах экономики, включая энергетику, телекоммуникации, промышленность, игорный бизнес и т.д.



Согласно информации, предоставленной Национальной службой статистики, по состоянию на 1 июня 2024 года до 37 400 компаний в Грузии во владении российских граждан (включая 494 двойных граждан Грузии и России), отсюда более 30 000 компаний зарегистрированы после 2022 года. Активный статус из зарегистрированных компаний имеют 20 885. В целом число компаний с активным статусом в Грузии составляет 257 245, получается, что 8.1% из них связаны с Россией.



База данных компаний, зарегистрированных российскими гражданами, также частично охватывает компании, основанные лицами с двойным гражданством Грузии/России. В частности, в сумме 494 из этих компаний учреждены лицами с двойным грузино-российским гражданством, из компаний, имеющих активный статус же 100», - говорится в информации.



При этом IDFI отмечает, что информация о компаниях, учрежденных при участии лиц с двойным гражданством, представлена в базе данных не полностью.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





