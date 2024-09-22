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Тбилисский марафон выиграла супружеская пара из Украины
22.09.2024 16:39
В столице прошел 13-й по счёту Тбилисский марафон. Соревнования проходили в пяти дистанциях — полумарафон и забег на 10 километров среди женщин и мужчин, а также детский забег.
В полумарафоне был создан уникальный прецедент – главную награду среди мужчин завоевал представитель Украины Бодгар Семенович, а среди женщин победила его жена Наталья Семенович.
«Тбилисский марафон» — это ежегодный масштабный международный забег, который организует компания «Хонейвелцемент» под патронажем правительства Грузии и посольства Греции. Число участников увеличивается с каждым годом и в этом году достигло 3000.
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