

«Сильная Грузия»: Цель «Грузинской мечты» - оставить одну лицом к лицу с Россией

22.09.2024 17:29





Цель «Грузинской мечты» - отдалить Грузию от Запада, убить европейскую перспективу и оставить одну лицом к лицу с Россией, - заявил журналистам один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Саба Буадзе.



По его словам, на выборах 26 октября грузинское общество должно отказать той власти, которая «служит интересам путинской России в Грузии».



«Это отголосок шагов, предпринимаемых этой предательской властью на протяжении всего этого периода. Именно против этого нам придется выступить 26 октября, когда на выборах со значимостью референдума мы должны будем отказать той власти, которая служит интересам путинской России в Грузии. Именно в интересах путинской России, чтобы Грузия осталась вне Евросоюза, чтобы остановилось безвизовое сообщение, помощь ЕС и всячески убить европейскую перспективу страны», - заявил Буадзе.



По его оценке, из-за неправильной политики «Грузинской мечты» на повестке дня уже встал вопрос приостановки безвизового сообщения, что является прямой ответственностью власти.



«Антиконституционная и подрывная деятельность этой власти является основной причиной, вызывающей наше отделение от европейской семьи, к которой давно стремится грузинский народ», - заявил Буадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





