

Делегация ПАСЕ прибудет в Грузию с предвыборным визитом 23-24 сентября

23.09.2024 10:33





Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из шести членов посетит Грузию с предвыборным визитом для оценки избирательной кампании и политического климата.



Согласно информации, опубликованной на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы, делегация во главе с Юлианом Булаем (Румыния, ALDE) прибудет в Грузию 23-24 сентября.



В Тбилиси делегация встретится с президентом Грузии, председателем парламента, заместителем министра внутренних дел, членами парламентского большинства и оппозиции, председателем и членами Центральной избирательной комиссии. Также запланированы встречи с представителями Комиссии по коммуникациям и Антикоррупционного бюро, гражданского общества и СМИ.



По итогам визита делегация сделает заявление.



Полный состав делегации будет наблюдать за выборами в Грузии 26 октября вместе с другими международными наблюдателями.





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