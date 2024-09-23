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Делегация ПАСЕ прибудет в Грузию с предвыборным визитом 23-24 сентября
23.09.2024 10:33
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из шести членов посетит Грузию с предвыборным визитом для оценки избирательной кампании и политического климата.
Согласно информации, опубликованной на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы, делегация во главе с Юлианом Булаем (Румыния, ALDE) прибудет в Грузию 23-24 сентября.
В Тбилиси делегация встретится с президентом Грузии, председателем парламента, заместителем министра внутренних дел, членами парламентского большинства и оппозиции, председателем и членами Центральной избирательной комиссии. Также запланированы встречи с представителями Комиссии по коммуникациям и Антикоррупционного бюро, гражданского общества и СМИ.
По итогам визита делегация сделает заявление.
Полный состав делегации будет наблюдать за выборами в Грузии 26 октября вместе с другими международными наблюдателями.
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