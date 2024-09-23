

Минобразования Грузии вверило редактирование учебника по истории депутату «Мечты»

23.09.2024 10:45





Министерство образования Грузии вверило редактирование учебника по истории для 12-го класса депутату правящей «Грузинской мечты» Георгию Сосиашвили. Противники данного решения утверждают, что политик за свою карьеру ни разу не упомянул Россию как оккупанта.



Как сообщают разные СМИ, Министерство образования остановило процесс грифирования учебников и не предоставило авторам и издателям возможность участвовать в этом процессе.



В это пособии будет упоминаться августовская война 2008 года, однако оппоненты властей опасаются, что депутат от большинства опишет события предвзято и как многие лидеры «Грузинской мечты» обвинить прошлые власти в развязывании конфликта.



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