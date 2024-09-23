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Захарова назвал украинцев террористами - и смех и грех
23.09.2024 11:26
Россия не будет участвовать во втором «саммите мира» по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, процесс ничего общего с урегулированием не имеет и «это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток».
«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем. Но мы не отказываемся от политико-дипломатического урегулирования кризиса, готовы к обсуждению действительно серьезных предложений», - заявила Захарова.
При этом она отмечает, что без учета России и ее интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможно.
«Однако в Киеве и на Западе о мире не думают. Им нужна война. Подтверждением тому являются бандитское вторжение ВСУ в Курскую область», - заявила она, добавив: «Мы с террористами разговаривать не будем».
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