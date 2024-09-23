

25 сентября в США рассмотрят «Акт грузинского народа»

23.09.2024 12:02





Комитет по международным отношениям Сената США обсудит двухпартийный законопроект «Акт грузинского народа» (Megobari Act) на заседании, назначенном на 25 сентября, сообщает американское ведомство.



Напомним, «Акт грузинского народа», среди прочего, предусматривает визовые ограничения/санкции для лиц, которые препятствуют продвижению Грузии на евроатлантическом пути, а также подчеркивает обязанность Сената США поддерживать грузинское гражданское общество в свете последних событий.



Авторами двухпартийного законопроекта являются сенаторы Джим Риш и Джин Шахин.





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