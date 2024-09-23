

Кобахидзе в ООН может объявить, что Грузия подпишет договор о неприменении силы – ТВ «Формула»

23.09.2024 12:17





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 25 сентября выступит с речью на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



По информации грузинской оппозиционной телекомпании «Формула», Кобахидзе в ходе выступления может выразить готовность подписать договор о неприменении силы.



Напомним, что Москва, Сухуми и Цхинвали в течение многих лет требуют от властей Грузии взять на себя юридически обязывающее обязательство о неприменении силы. Этот вопрос, в частности, обсуждается в ходе Женевских дискуссий. Речь идет о подписании документа между Грузией, с одной стороны, и самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия с другой. В Тбилиси ранее заявляли, что сторона конфликта – Россия, и подписание такого соглашения возможно только с ней.



Пока неизвестно, изменилась ли позиция грузинских властей. В правительстве Грузии, Министерстве иностранных дел страны и партии «Грузинская мечта» информацию, озвученную телекомпанией «Формула», пока не комментировали.



В воскресной программе «Дроеба» журналисты телеканала «Формула» также сообщили, что почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили лично получил сообщение из Соединённых Штатов Америки, согласно которому Вашингтон прекращает общение с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и его администрацией. Кроме того, по имеющимся данным, грузинское правительство может вызвать посла Грузии из Вашингтона в Тбилиси и решение об этом уже принял Иванишвили.



Ранее «Голос Америки» рассказал, что США разработали санкции против Бидзины Иванишвили и рассматривают возможность их введения в ближайшем будущем.



Премьер-министр Грузии 17 сентября встретился с послом США Робин Данниган. По информации пресс-службы грузинского правительства, на встрече Кобахидзе выразил обеспокоенность решением Госдепартамента, которое предусматривает введение санкций и визовых ограничений для граждан Грузии, в том числе сотрудников полиции. «Было отмечено, что этим решением американская сторона подошла к критической черте, что в случае принятия еще одного подобного решения может привести к качественному пересмотру позиции Грузии в грузино-американских отношениях», – сказано в сообщении пресс-службы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





