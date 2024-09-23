

Лидер «Сильной Грузии»: визит премьера в США не принесет результатов

23.09.2024 12:36





Лидер «Сильной Грузии» Анна Нацвлишвили выразила уверенность в том, что визит премьер-министра в США не принесет результатов. Оппозиционер считает, что антизападная политика грузинских властей не позволит партии власти «выйти сухой из воды».



«Люди, которые не учли ясно выраженную волю сотен тысяч граждан Грузии, и которые противостояли этой воле насилием, которые подняли руки на будущее этой страны, на свою молодежь, они не выйдут из этой истории сухими. Теперь каждый, кто служит олигарху и выполняет его незаконные и антигосударственные указания, имеет выбор: быть в санкционном ящике, сам, со своими семьями, из которого людей нельзя вернуть обратно, если они не образумятся и не перейдут на сторону грузинского народа», - цитирует Нацвлишвили.





Напомним, что премьер Грузии примет участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба администрации правительства. Глава правительства отправится в Соединенные Штаты Америки с визитом 22 сентября.



«В рамках визита в Нью-Йорк Ираклий Кобахидзе примет участие в «Саммите будущего», который организуют канцлер Германии Олаф Шольц и президент Намибии Нанголо Мбумба», - говорится в информации распространенной администрацией правительства Грузии.





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