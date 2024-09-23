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Манджгаладзе: «Мечта» уйдет из власти и в самолете Иванишвили не будет места для членов его команды


23.09.2024   13:36


«Мечта» готовится к как можно теплым отношениям с Россией, чтобы после поражения на выборах Путин выделил им теплое местечко где-нибудь под Ростовом или Сочи», - заявил, один из лидеров «Единства – Национального движения» Паата Манджгаладзе.

По словам Пааты Манджгаладзе, после победы на выборах они выполнят все обещания, данные грузинскому народу.

«После выборов вместе с победившей командой мы выполним те обещания, которые дали грузинскому народу, и это: снижение процентов по кредитам для всех пенсионеров, привлечение в Грузию 14 миллиардов, создание рабочих мест и обеспечение всех детей бесплатным питанием в школах. Мы готовимся к переговорам с иностранными компаниями по поводу их вхождения в Грузию, а «Мечта» готовится к как можно теплым отношениям с Россией, чтобы после поражения на выборах Путин выделил им теплое местечко где-нибудь под Ростовом или Сочи. «Мечта» уйдет из власти и, к сожалению для нее, в самолете Иванишвили не будет места для членов его команды, он возьмет с собой зебру, жирафа, но не Ираклия Кобахидзе и других сокомандников», - заявил Манджгаладзе.


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