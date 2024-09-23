

Бокучава: Президент Саакашвили еще в 2011 году взял на себя обязательство о неприменении силы

23.09.2024 13:39





«Президент Саакашвили еще в 2011 году взял на себя обязательство о неприменении силы, основная задача переговоров заключалась в том, чтобы заставить российскую сторону взять на себя обязательство о неприменении силы, а признание оккупационных режимов оккупированных регионов сторонами является то, что Россия пыталась сделать все эти годы, и это хроника объявленного предательства», — заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



Бокучава прокомментировала распространившуюся информацию, согласно которой, Ираклий Кобахидзе во время выступления на Генассамблее ООН собирается взять на себя обязательство Грузии не применять силу против Абхазии и Цхинвальского региона.



«Президент Саакашвили еще в 2011 году взял на себя обязательство о неприменении силы. Такая заявка уже есть со стороны Грузии. Подобная задача переговоров заключалась в том, чтобы заставить российскую сторону взять на себя обязательство о неприменении силы, и вообще в Женевском формате переговоров есть две стороны: Грузия и Россия.



Признание оккупационных режимов оккупированных регионов сторонами – это именно то, к чему Россия стремилась все эти годы, а теперь оказывается, что сама власть Грузии с самой высокой трибуны делает заявление, которое Кремль требовали годами: это хроника объявленного предательства и подписания территориального раздела Грузии. Поэтому мы должны максимально поднять тревогу и встревожить международное сообщество, чтобы не допустить этого предательства. Еще раз повторю: это то, что Россия пытается сделать уже много лет, и что сейчас делает сам Иванишвили и его предательская власть от имени Грузинского государства», — заявила Тина Бокучава.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 25 сентября выступит с речью на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По информации грузинской оппозиционной телекомпании «Формула», Кобахидзе в ходе выступления может выразить готовность подписать договор о неприменении силы.







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