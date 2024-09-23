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Георгий Гахария подписал «Грузинскую хартию» президента
23.09.2024 14:22
Председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария подписал «Грузинскую хартию».
Подписание хартии состоялось сегодня утром в президентском дворце.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила политическим партиям план действий, «Грузинская хартия», 26 мая. По заявлению Саломе Зурабишвили, «Грузинская хартия» отражает заказ и требования общества.
Когда документ подписывали основные проевропейские оппозиционные партии Грузии, Гахария воздержался от присоединения к документу.
Участники Хартии, в случае победы на октябрьских выборах, согласились сформировать временное непартийное правительство, провести реформы, вернуть Грузию к переговорам с ЕС и отказаться от мандатов через несколько месяцев. В стране должны будут пройти внеочередные парламентские выборы - в свободных условиях и демократической среде.
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