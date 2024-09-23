

Георгий Гахария подписал «Грузинскую хартию» президента

23.09.2024 14:22





Председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария подписал «Грузинскую хартию».



Подписание хартии состоялось сегодня утром в президентском дворце.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила политическим партиям план действий, «Грузинская хартия», 26 мая. По заявлению Саломе Зурабишвили, «Грузинская хартия» отражает заказ и требования общества.



Когда документ подписывали основные проевропейские оппозиционные партии Грузии, Гахария воздержался от присоединения к документу.



Участники Хартии, в случае победы на октябрьских выборах, согласились сформировать временное непартийное правительство, провести реформы, вернуть Грузию к переговорам с ЕС и отказаться от мандатов через несколько месяцев. В стране должны будут пройти внеочередные парламентские выборы - в свободных условиях и демократической среде.





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