

TI-Georgia: посол Грузии в Египте и его супруга связаны с бизнесом, но скрыли это в декларации

23.09.2024 14:31





Согласно информации «TI-Georgia» (Международная прозрачность — Грузия), чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Египте Михаил Тигишвили и его супруга Наргиза Чавчанидзе вовлечены в деятельность 20 компаний, владеют долями в них и управляют их деятельностью. Однако ни одна из этих бизнес-активностей не была отражена в имущественной декларации посла за 2024 год.



Более того, компании, принадлежащей и управляемой Наргизой Чавчанидзе, государственные учреждения выдали лицензии на добычу полезных ископаемых в Аджарии.



Также семья посла не выполнила обязательства по созданию свободной индустриальной зоны в Сагареджо. Государство передало более 111 гектаров земли компании, 20% которой принадлежит сыну Михаила Тигишвили — Дурмишхану Тигишвили.



Добыча полезных ископаемых

По данным TI-Georgia, Наргиза Чавчанидзе зарегистрировала компанию «Деенка Промайнинг» 29 июля 2021 года. Спустя всего 12 дней Национальное агентство минеральных ресурсов выдало компании трехлетнюю лицензию на добычу 111’440 кубометров песчано-гравийной смеси в районе села Кведа-Махунцети в муниципалитете Кеда, на реке Аджарисцкали.



— «В результате добычи инертных материалов подмыты фундаменты опор мостов и линии электропередач высокой мощности на реке Аджарисцкали, что видно даже невооруженным глазом. Несмотря на это, правительство Грузии увеличило объемы добычи компании «Деенка Промайнинг» на 48%, до 165 000 кубометров, взамен чего в бюджет должно быть перечислено 236 739 лари», — сообщает TI.



В 2019 году муниципалитет Кеда потратил 958’325 лари из своего бюджета на восстановление разрушенного моста, который является единственным автодорожным сообщением для жителей села Думбадзе с внешним миром.



Примечательно, что на момент получения лицензии компанией его жены, Михаил Тигишвили занимал пост главы департамента по делам европейских стран в Министерстве иностранных дел Грузии.



С 2022 года он стал послом Грузии в Египте.



Связи с компанией, ответственной за создание свободной экономической зоны в Сагареджо

По информации TI-Georgia, Тигишвили и его семья связаны с компанией «Аси Груп Джорджия», которой правительство поручило обустройство свободной индустриальной зоны в селе Мзисгули (бывшая Богдановка) муниципалитета Сагареджо. 20% этой компании принадлежит сыну посла, Дурмишхану Тигишвили.



Согласно постановлению правительства от 2022 года, компании было поручено построить таможенные пункты и другую инфраструктуру на участке площадью более 1’117’450 квадратных метров. Срок выполнения работ был продлен до сентября 2024 года, однако на момент публикации обязательства так и не были выполнены.



Компания «Аси Груп Джорджия» связана с зарегистрированной в Нидерландах фирмой «Аси Груп Хотелс Джорджия», директором которой является Дурмишхан Тигишвили, а 100% акций принадлежат гражданину Египта Халеду Мохамеду Абдельмонабу Кандили, зарегистрированному по тому же адресу, что и семья Тигишвили.



В 2022 году компания «Аси Груп Хотелс Джорджия» без конкуренции приобрела на аукционе санаторий «Медея» в Цхалтубо за почти 6 миллионов лари (~2,3 млн. долларов США).



Лицензии для лиц, связанных с «Альт-Инфо»

Еще одна компания, получившая 14-летнюю лицензию от Национального агентства минеральных ресурсов, — это «Форвард Майнинг». Основатель и владелец 42,5% акций компании Илья Цанава является бизнес-партнером сына посла, Дурмишхана Тигишвили, по компании «АйДи Глобал».



«Форвард Майнинг» получил право на добычу 114595 кубометров базальта вблизи села Квирике в муниципалитете прибрежного Кобулети (Аджария). Илья Цанава с 2014 года также является партнером лидера «Альт-Инфо» Константина Моргошия и его тети Циалы Моргошия, по связи компании «Гранде Груп Джорджия».





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