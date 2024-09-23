

Саакашвили: Нас возвращают в эпоху, когда чиновники не несли никакой ответственности перед обществом

23.09.2024 15:40





«Нас возвращают в эпоху, когда чиновники не несли никакой ответственности перед обществом», — написал в социальной сети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



«Система публичного декларирования имущества чиновников, которая была инициирована в 1998 году во время моего председательства в Юридическом комитете парламента, сейчас отменена парламентом Иванишвили. Мы возвращаемся в эпоху, когда чиновники не несли ответственности перед обществом.



Короче говоря, они каждый день выдумывают новую неприятность и совершенно открыто издеваются над людьми. Нас как будто умоляют: придите 26 октября и покончите с нами!» — написал Саакашвили.



Напомним, согласно поправкам, принятым парламентом, имущественные декларации госслужащих больше не будут обнародованы сразу. В результате изменения закона «О борьбе с коррупцией» позволяется не публиковать декларации высокопоставленных чиновников даже через 60 дней после их заполнения. Согласно изменениям, сотрудники антикоррупционного бюро в течение месяца с момента заполнения декларации сообщат госслужащему об ошибке и дадут ему один месяц на изменение данных. Закон дает сотруднику бюро возможность сообщить госслужащему о замечаниях на 30-й день, а у чиновника есть один месяц на исправление этих недостатков.



До внесения этих изменений в закон декларации президента, премьер-министра, министров, судей и других государственных чиновников публиковались на сайте Антикоррупционного бюро в течение 48 часов с момента их подачи.





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